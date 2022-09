Odpalcie ten serial na HBO Max. Było o nim bardzo cicho, a jest świetny

To jest naprawdę mocarny wrzesień dla fanów seriali. Niemal każdy serwis miał w ostatnich tygodniach choć jedną petardę do zaoferowania - a na HBO Max jest ich bodaj najwięcej. "Ród smoka", "Opowieść podręcznej 5", "Rick i Morty 6", "Sprawa idealna 6", "Los Espookys 2", "Co robimy w ukryciu 4" czy "Miasto na wzgórzu 3"… Kolejne sezony znanych i lubianych seriali dominują w serwisie. I w porządku - byłoby jednak szkoda, gdyby za ich sprawą umknęła wam prawdziwa perełka, która właśnie wzbogaciła bibliotekę platformy.



Mowa o dwóch sezonach serialu z 2021 roku, który emitowało BBC One - w niektórych krajach można go było zobaczyć również w serwisie Amazona. W Polsce pokazało go nam HBO - i chwała mu za to!