Scjentolodzy w służbie Toma Cruise'a. Były członek sekty zdradza szokujące fakty

Króla jakościowego kina akcji do "kościoła" wciągnęła była żona, Mimi Rogers. Z książki dowiadujemy się, że gdy Cruise w międzyczasie nawiązał relację z Nicole Kidman, specjalny wysłannik scjentologów negocjował rozwód z Rogers. To niezwykła sytuacja, która nigdy nie zdarzyłaby się innym, "zwyczajnym" scjentologom. Wtem Kidman znalazła się na celowniku organizacji - ostatecznie jednak nigdy nie dała się wciągnąć w jej szeregi. Szybko zaczęła sprawiać sekcie kłopot - była bowiem katoliczką, a jej ojciec - zawodowym psychiatrą (to dziedzina, której scjentolodzy zażarcie się sprzeciwiają). Ci, którzy ułatwili parze małżeństwo, mieli później zadbać o ich rozwód.



Autor wspomina tak zwaną "Operację Thetan", czyli kolejny poziom scjentologicznej świadomości. Tu pojawia się prawdziwa petarda: gdy Kidman nie chciała poddać się wspomnianej operacji, zaczęła poważnie przeszkadzać scjentologom. Wówczas ponownie wysłali specjalnego wysłannika, który miał podsłuchiwać aktorkę i czytać jej prywatną korespondencję. Gdy scjentolodzy zorientowali się, że Cruise się od nich oddala, mieli zmanipulować go w taki sposób, by bezpośrednio doprowadzić do rozpadu małżeństwa z Kidman.