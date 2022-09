Dołącz do Disney+ z tego linku i zacznij oglądać głośne filmy i seriale.



Daemon Targaryen to bohater "Rodu smoka", którego kochamy nienawidzić. Matt Smith odgrywa go bezbłędnie, dlatego nóż się w kieszeni otwiera, kiedy obserwujemy sposób w jaki walczy o władzę, ale chwilę potem kibicujemy mu (lub, jak ktoś woli, chwytamy się za głowę), gdy szarżuje na całą hordę wrogów. Mogliśmy mu też współczuć, gdy w najnowszym odcinku prequela "Gry o tron" spotkała go wielka tragedia.



Po skoku czasowym w "Rodzie smoka" dowiadujemy się, że Daemon poślubił Lady Laenę Velaryon, z którą właśnie spodziewa się trzeciego już dziecka. Podczas porodu dzieje się jednak coś niespodziewanego, przez co kobieta decyduje się na samobójstwo i rozkazuje swojemu smokowi, aby ją spalił.