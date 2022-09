Dołącz do Disney+ z tego linku i zacznij oglądać głośne filmy i seriale.



"Lou", nowy thriller Netfliksa, opowiada o wiodącej spokojne życie samotniczce, której spokój zakłóca pewna zrozpaczona matka. Tytułowa bohaterka (zdobywczyni Oscara Allison Janney) wierzy, że wszystko, co najgorsze, już ją spotkało - jej niebywale trudny charakter wydaje się potwierdzać, że tak właśnie było.



Stara się, jak może, by utrzymać dystans między sobą a innymi ludźmi; niechęć do świata i samej siebie manifestuje na każdym kroku, zanurzając się coraz głębiej w swojej samotni. Działa jak automat, rutynowo, unikając wszelkich przejawów spontaniczności. To klasyczny filmowy portret osoby, która sama skazała się na banicję, każdego dnia mocując się z własnymi demonami, skrywającej mroczną tajemnicę. Zbierającej resztki sił, by targnąć się na swoje życie.



Tego typu postacie pewnego dnia otrzymują od losu jeszcze jedną (czasem: ostatnią) motywację, by wyrwać się letargu i zacząć działać. W tym wypadku jest to najmująca od niej ziemię, zdesperowana matka, która błaga Lou o pomoc. Jej córka została bowiem porwana. Rozpoczyna się wyprawa przez burzę, walka z własnymi ograniczeniami i odkrywanie zaskakującej przeszłości.