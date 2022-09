Wiemy, kto wcieli się w Wolverine'a w MCU. "Deadpool 3" z datą premiery

W klipie pada przy tym data premiery "Deadpoola 3", którego napiszą Wendy Molyneaux i Lizzie Molyneaux-Loeglin, ale tak naprawdę mało kto zwraca teraz na to uwagę. Wszystko dlatego, że Ryan Reynolds namówił swojego starego druha na to, żeby przewinął się gdzieś w tle we wspomnianym klipie. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, że w produkcji pojawi się Wolverine i... kto go zagra.