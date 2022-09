Głównymi bohaterami będzie troje elfów: Scian (w tej roli Michelle Yeoh), Eile (Sophia Brown) oraz Fjall (Laurence O'Fuarain). Każde pochodzi z innego klanu, nazwanych kolejno: Wąż, Kruk i Pies. Wiele wskazuje na to, że historia w pewnym stopniu skupi się na konfliktach i sojuszach między tymi klanami. Poza tym poznamy bandę renegatów: Meldof to zabójczyni o niskim wzroście, ale wysokim zamiłowaniu do przemocy; z kolei Callan to wojownik nadrabiający przede wszystkim atrybutami fizycznymi. Jest bratem Fjalla, głównego bohatera. Serial pokaże nam też księżniczkę Merwyn (Mirren Mack) i druida Balora (Lenny Henry) - ten drugi będzie dla księżniczki kimś takim, jak Myszowór dla Calanthe.



Na pewno zobaczymy też znaną z prozy Andrzeja Sapkowskiego Ithlinę, autorkę słynnej przepowiedni o Białym Zimnie, oraz jej matkę - Aevenien. Z kolei postacią wymyśloną na potrzeby 2. sezonu "Wiedźmina", która wystąpi w "Rodowodzie", będzie Voleth Meir, czyli Matka Nieśmiertelna, (okazała się m.in. członkinią Dzikiego Gonu). Kolejną ze znanych nam już postaci będzie Eredin Breacc Glas, obecnie kapitan gwardii królewskiej, a w przyszłości Król Gonu.