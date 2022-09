Nie tak miało być! Filmy, które miały podbić nasze serca, a okazały się wielkim rozczarowaniem

Niektórzy twierdzą, że saga "Mroczna Wieża" to magnum opus Stephena Kinga. Ja do nich nie należę, nie zmienia to jednak faktu, że jest to cykl stuprocentowo kultowy i uwielbiany na całym świecie. Stawiający naprzeciw sobie Idrisa Elbe i Matthew McConaugheya film zmarnował cały drzemiący w uniwersum potencjał, zamykając - póki co - szansę na udaną adaptację legendarnych książek. Bogaty świat jest tu naszkicowany za pomocą pełnych ekspozycji dialogów, a niemal każda ze scen razi scenariuszowym lenistwem. Fani materiału źródłowego musieli czuć się podczas seansu podobnie jak ja po 2. sezonie "Wiedźmina".