"Blondynka" jest jak notka z Wikipedii. Ten film to sęp krążący nad Marilyn Monroe

"Blondynka" to biografia z tej samej parafii, co "Elvis", z którego dowiemy się jedynie, że Presley był dla Pułkownika maszynką do zarabiania pieniędzy. Na Marilyn Monroe spoglądamy tu przede wszystkim oczami otaczających ją ludzi. Matka oskarża ją o odejście ojca, hollywoodzcy producenci widzą w niej kawał mięcha, mąż Joe DiMaggio chce ją kontrolować, dla dramaturga Arthura Millera okazuje się muzą, a dla Johna F. Kennedy'ego - środkiem do spełniania seksualnych żądz. Mamy do czynienia z notką z Wikipedii rozciągnięta na trzygodzinny film. Twórcy jedynie odhaczają bowiem kolejne punkty swojej historii, jak oddanie do sierocińca, początek kariery, jeden związek, drugi, trzeci, uzależnienie, śmierć - dzięki, nara.