Kasia Babis tłumaczy internet



Kasia Babis to polska autorka komiksów, rysowniczka, ilustratorka, malarka, autorka książek dla dzieci i youtuberka. W serwisie zasłynęła znakomitą serią "Dziady polskiej fantastyki", gdzie wyśmiewała pewne tendencje polskich twórców tego gatunku. Jej nowy podcast - "Kasia Babis tłumaczy internet" - skupia się na sieciowej kulturze. Od wczesnego youtube'a, naszą klasę i demotywatory, przez 4chana i jebawki, aż po forum klubu seniora - to podróż po najdalszych zakątkach internetu. Każdy odcinek to inny gość i analiza jednego fenomenu, z których każdy zostawił trwały ślad na kulturze internetowej.



Od Kimona do Maty



Rzecz dla fanów polskiego rapu. Hiphopowi spece (Marcin Flint i Kajetan Szewczyk) opowiadają o historii gatunku, kulisach karier, konfliktach, karierach, wzlotach i upadkach. Od Kimona do Maty, od szemranych dyskotek i jarocińskich ekscesów, od pierwszego rapera wschodu i Scyzoryka, po erę, w której rap stał się nowym popem. Przedstawiciele dwóch dziennikarskich pokoleń przybliżą dzieje tego fenomenu muzycznego i to, jak ewoluował w Polsce, rozpoczynając w PRL, gdzie przez żelazną kurtynę przenikały strzępy nowej muzyki i kultury. Każdy odcinek to inne lata, inne płyty, inne koncerty, a także inni goście, którzy ze swojej perspektywy opowiedzą historię polskiego rapu.