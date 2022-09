"Tales of the Walking Dead" - antologia z Żywymi Trupami nareszcie dostępna w Polsce

Zanim jednak zakończymy swoją przygodę z "The Walking Dead", mamy kolejną szansę wrócić do uniwersum wykreowanego przez Roberta Kirkmana za sprawą... "Tales of the Walking Dead". To kolejny po "Fear the Walking Dead" i "The Walking Dead: World Beyond" spin-off o zupełnie nowej formule. Tym razem AMC postawiło na antologię.