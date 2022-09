Littlefinger może się schować. Larys Strong z "Rodu smoka" już działa, a jego plan jest diaboliczny

W finale 6. epizodu Strong wykorzystał skazańców do wywołania pożaru w Harrenhal, w którym zginęli jego ojciec i brat. Choć Alicent nie wydała takiego rozkazu, zdała sobie sprawę, jak bardzo na rękę poszedł jej doradca. Umożliwił w ten sposób powrót Otta Hightowera do odebranej mu wcześniej roli. Ci, którzy czytali "Ogień i krew", wiedzą doskonale, że Otto odegrał kluczową rolę w koronacji swojego wnuka na króla, wbrew ostatniej woli Viserysa I. Przy okazji Strong stał się głową rodu. W powieści George'a R.R. Martina knowania Larysa pozwoliły mu długo trzymać się blisko władzy. W serialu jak na razie dopiero zaczyna tkać gęstą sieć swoich machinacji - zobaczymy, czy twórcy produkcji HBO zdecydowali się wiernie przenieść je na ekran.



W serialu HBO Larys porównuje Alicent do kwiatu - podczas gdy jego osobistym insygnium jest… pszczoła. Prawdziwie poetycka alegoria. Motyw pszczoły pojawia się też później, gdy naszym oczom ukazują się wypuszczeni już na wolność przestępcy (w ich przypadku są to broszki, u Larysa - laska). Pszczół próżno szukać w materiale źródłowym - to twórcy serialu uczynili z niego symbol Stronga. Niektórzy sądzą, że jest to odniesienie do słów książkowego Grzyba - "słowa kapały z jego ust jak miód z plastra - trucizna jeszcze nigdy nie była tak słodka". Trafne.



