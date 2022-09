Wielkie zmiany w "Rodzie smoka". Wyjaśniamy, kim są wszyscy nowi bohaterowie

Ser Harwin "Łamignat" Strong (Ryan Corr): uważany za najsilniejszego człowieka w Siedmiu Królestwach. Ser Harwin jest najstarszym synem Namiestnika Lyonela Stronga i dziedzicem Harrenhal. Pojawił się już we wcześniejszych odcinkach, ale jego rola właśnie wzrosła z racji na bliską (żeby nie powiedzieć "intymną") relację z Rhaenyrą. Według jednej z wersji zdarzeń opisanych w "Ogniu i krwi" to z nim księżniczka straciła dziewictwo. Niektórzy sądzą, że ciemny kolor włosów jej dzieci to dowód na romans z Łamignatem - twórcy serialu raczej nie pozostawiają co do tego wątpliwości.



Larys Strong (Matthew Needham): młodszy syn Lyonela Stronga, członek małej rady i starszy nad szeptaczami w czasach panowania Viserysa I. To on w poprzednim epizodzie wyjawił królowej Alicent tajemnicę aborcyjnej herbatki otrzymanej przez Rhaenyrę Targaryen, co sugeruje, że jego lojalność leży bardziej po stronie Zielonych niż Czarnych (czyli inaczej niż w przypadku jego brata). W finale 6. epizodu dał temu ostateczny dowód.