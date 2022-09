James Bond, Jamesem Bondem - Ethan Hunt to jego amerykański odpowiednik. Teoretycznie robi to samo co on, ale z większym rozmachem i brawurą. Każda kolejna część jest bardziej szalona od poprzedniej. W końcu filmowe "Mission: Impossible" zaczęło się jako poetycki szpiegowski thriller, a potem w serii na dobre rozgościła się akcja. Aż cztery odsłony niedługo znikną z Netfliksa - pierwsze trzy oraz (jak do tej pory ostatni) "Fallout".



Filmy z serii "Mission: Impossible" dostępne na platformie Netflix tylko do 30 września łącznie.