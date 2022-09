"Praca to najlepszy lek na poczucie beznadziei i zbliżającego się końca"? Obrzydliwie bogaci ludzie, którzy udzielają "złotych rad" młodszym i biedniejszym od siebie, w 2022 roku są już memem - a mimo tego co jakiś czas znajdują się kolejni, którym wydaje się, że są do tego upoważnieni. Nic dziwnego, że ich wypowiedzi spotykają się wówczas z szyderstwem i lawiną prześmiewczych komentarzy - tak jak miało to miejsce w ten weekend po wywiadzie z Grażyną Kulczyk.