Problem w tym, że aktorowi pomyliły się ich kolory i w trakcie swojej analogii kompletnie się pogubił. Mimo to nie wypadł z roli i dokończył opowieść w stylu absolutnie pasującym do Butchera. Kompletna pomyłka okazała się komediową żyłą złota, co Eric Kripke po prostu musiał zauważyć. Dlatego do ostatecznej wersji odcinka trafiła wersja sceny, której nikt nie planował. A teraz jest to jeden z ulubionych momentów fandomu "The Boys".