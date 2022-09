Zamiast reklamy wrzucił to, co ustalił z klientem. Borys Szyc stał się wiralem

Dołącz do Disney+ z tego linku i zacznij oglądać głośne filmy i seriale.



Przy całej sympatii do Borysa Szyca, którego szczerze podziwiam m.in. za konsekwentną walkę z nałogiem i głośne mówienie o swoim problemie, nie mogę nie dołączyć do śmieszków związanych z wpadką na fanpage'u aktora. Oczywiście, jest to coś, co może się zdarzyć każdemu - grube szyderstwa wydają się zatem przesadzone, a jednak nie sposób nie uśmiechnąć się na widok tej publikacji i dość nieudolnej próby jej edytowania. Aktor miał do wykonania jedno, nietrudne zadanie - niestety, nie udało się, trzeba było wypić kawusię wcześniej.