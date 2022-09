Dołącz do Disney+ z tego linku i zacznij oglądać głośne filmy i seriale.



"Blondynka" w przyszłym tygodniu pojawi się na platformie Netflix. A jak już Ana de Armas rozgrzeje was swoją rolą Marilyn Monroe, to siłą rozpędu będziecie mogli sięgnąć po 2. sezon brazylijskiej odsłony "Too Hot to Handle". Co jednak oglądać do 28 września, kiedy to oba tytuły zadebiutują w serwisie?