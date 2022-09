Dołącz do Disney+ z tego linku i zacznij oglądać głośne filmy i seriale.



Fani filmów i seriali platformy Netflix czekali na to cały rok. Tudum już się rozpoczęło. Jeszcze dzisiaj dostaniemy nowe informacje (i oczywiście materiały wideo z nich pochodzące) na temat takich tytułów jak "Wiedźmin", "Ty", "Wednesday", "Tyler Rake 2", "Bridgertonowie" i... ech, długo by wymieniać. To czeka nas w ramach globalnej odsłony wydarzenia. Usługa wcześniej zaczęła jednak świętować lokalnie.