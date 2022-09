Dołącz do Disney+ z tego linku i zacznij oglądać głośne filmy i seriale.



Wraz z premierą 5. odcinka "Władcy Pierścieni" znaleźliśmy się na półmetku serialu Amazon Prime Video. To dobry czas na podsumowanie "Pierścieni Władzy". I, niestety, moment, aby przyznać, że nie są one, delikatnie mówiąc, najlepszej jakości. Po obejrzeniu pierwszych epizodów, dałem im ogromny kredyt zaufania. Przez chwilę wydawało się nawet, że John Payne i Patrick McKay go spłacają. Teraz to wrażenie osłabło, ale wciąż nie zamierzam zaprzestać oglądania produkcji.



Już po samych zapowiedziach "Pierścieni Władzy" wiadomo było, że twórcy będą na bakier z prozą J.R.R. Tolkiena. Dlatego zgodność z oryginałem spisałem na straty. Tym samym na pierwszy plan wysunęła się kwestia, jak ta opowieść będzie działać na zasadach, które sobie ustali. Po serii widokówek ze świata przedstawionego, jakie otrzymaliśmy w pierwszym odcinku, Payne i McKay coraz bardziej zaczęli się skupiać na akcji. Tempo wciąż pozostawiało wiele do życzenia, ale na ekranie, w tych przepięknych pejzażach, coś się zaczęło dziać.