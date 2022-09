"Ród smoka" naprawił wpadkę Martina i obalił popularną fanowską teorię

No i teoria zatoczyła koło, a okazuje się, że jeden z twórców "Rodu smoka" jest maniakiem książek i pokręconych teorii fanowskich - mowa tu Ryanie Condalu. Martin też podobno śledzi teorie fanowskie i kiedy dotarła do niego teoria o LEMONGATE i zrozumiał swój błąd, to pomyślał, że musi coś z tym zrobić.



I razem z Condalem mieli do tego okazję przy tworzeniu "Rodu smoka". Pamiętacie scenę z tego odcinka, kiedy Larys mówi do Alicent, że kwiat (prawdopodobnie Hibiskus) z Braavos nie powinien rosnąć w Westeros, a jednak jakimś cudem rośnie? Jest to oczywiście nawiązanie do teorii o LEMONGATE i danie hinta fanom, że jednak ta teoria jest błędna i Daenerys wychowywała się w Essos - jeżeli bowiem Hibiskus, który nie powinien rosnąć w Westeros, tam rośnie, to równie dobrze drzewo cytrynowe, które nie powinno rosnąć w Braavos też może tam rosnąć.