Fani szukają Saurona, i to serio może być on. Wyjaśniamy nowych bohaterów z "Pierścieni Władzy"

Oczywiście, może to być Sauron pod postacią Annatara. To forma, w której ukazywał się elfom, udając przed nimi wysłannika Valarów. Wiadomo, że w rolę Pana Darów wcielał się około 1200 roku Drugiej Ery - to w tym okresie zmanipulował Celebrimbora, nakłonił kowali do utworzenia bractwa Gwaith-i-Mirdain i pośrednio doprowadzi do wykucia Pierścieni Władzy.



Istnieją też inne teorie na temat trzech postaci. Niektórzy przekonują, że to przedstawiciele Kultu Melkora, czyli założonej przez Saurona grupy wyznawców Morgotha. Gdy Sauron trafił w Drugiej Erze do Numenoru, przekonał znanego już widzom serialu Ar-Pharazona i jego lud, by czcili Władcę Ciemności. Fakt, że tajemnicze postacie ewidentnie podążają tropem Nieznajomego, dla niektórych jest kolejnym dowodem na to, że Meteor-Man to w istocie Sauron, a nie Gandalf czy któryś z pozostałych Istarich. Owszem, przybyszowi zdawał się towarzyszyć pewien mrok - z drugiej strony w nowym odcinku przepędził wargów i ocalił Harfootów. Z kolei późniejszy fragment dotyczący lodu może być odniesieniem do fortecy Saurona w Fordowaith. Podobno odcinki 6. i 7. będą najważniejsze w sezonie - być może nareszcie odkryją przed nami prawdę.