Powiedzmy, że mamy to wszystko. Wtedy lektorowi zostaje już tylko nagrać co musi, dwie godzinki czytania i do domu?



Nie. Ja wiem, że widzowie tak to sobie wyobrażają, ale praca lektora wygląda zupełnie inaczej. Zacznijmy od podstaw. W tej robocie trzeba być obeznanym mniej więcej we wszystkim. Nie to, żeby każdy musiał być jakimś omnibusem. Chodzi o to, aby się orientować, bo inaczej pojedyncze słowa, terminy, sentencje, myśli, idee mogą nas zaskoczyć. Nie można przeczytać płynnie czegoś, czego się nie rozumie. Zupełnie traci to wtedy sens. Jak lektor nie wie, o co chodzi, jak ma to przekazać widzowi? Mówiąc wprost: dobry lektor musi w swoim życiu przeczytać parę książek, pójść na kilka koncertów, obejrzeć jakieś obrazy i rozmawiać z ludźmi. To jest moja recepta na sukces. Od tego trzeba zacząć. Potem przydaje się umiejętność skupienia swojej uwagi.



Pomijam już, że w tekstach, które dostajemy zdarzają się błędy gramatyczne, na jakie jesteśmy wyczuleni - wiemy, jak sobie z nimi radzić i prostujemy je od razu w trakcie czytania. To jest tak jak mówiła kiedyś nieżyjąca już znakomita tłumaczka, pani Janina Graf ze Studia Opracowań Filmów w Warszawie: lektor w studiu musi być czujny jak pilot odrzutowca. Początkowo byłem zaskoczony, ale potem gdy sobie przeanalizowałem stopień koncentracji, napięcia emocjonalnego i szybkość reakcji, gdy pracuję, doszedłem do wniosku, że to rzeczywiście prawda. Mogłyby za mną czołgi przejeżdżać, a ja bym nie zwrócił na to uwagi.