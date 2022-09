Ed Gen był pierwowzorem wielu filmowych morderców (najsłynniejszy z nich to Buffalo Bill z "Milczenia owiec"). Twórcy "Deranged" luźno inspirując się jego historią opowiedzieli historię Ezry Cobba, który po śmierci matki zaczyna mordować i rozkopywać groby. Z tytułowym bohaterem "Dahmera" łączy go więc zamiłowanie do martwych ciał. Sposób pokazania go w filmie, nie pozwoliłby wam jednak spać tak miłym snem, jak to, co zaprezentowano w serialu.