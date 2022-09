Eleanor padła ofiarą podłej szkolnej plotki rozpuszczonej przez jedną z uczennic. Dzieciaki, rzecz jasna, gładko ją łyknęły i dołożyły starań, by jak najbardziej uprzykrzyć bohaterce życie - z typowym dla osób w tym wieku okrucieństwem. Z kolei Drea musi mierzyć się ze skutkami tzw. revenge porn, czyli odrażającego, ale bardzo popularnego zagrania. Polega ono na tym, że chłopak (najczęściej były, jednak nie tym razem) - chcąc dopiec ex-partnerce - publikuje ich sekstaśmę lub inny materiał, na którym możemy zobaczyć dziewczynę w negliżu. W tym wypadku sprawa jest nieco bardziej skomplikowana.



Życie obu dziewczyn legło w gruzach. Drea, niegdyś gwiazda i królowa kampusu, jest teraz wytykana palcami. Eleanor trafiła do innej szkoły. Dziewczyny są na skraju wytrzymałości i decydują się podjąć radykalne kroki. Podczas sekretnego spotkania zawiązują sojusz, by zemścić się na swoich prześladowcach.



Brzmi jak wielokrotnie eksploatowany pomysł na leniwy scenariusz. A jednak Jennifer Kaytin Robinson nie poszła na łatwiznę - i naprawdę przykro mi, że w nią zwątpiłem. Twórczyni świetnego "Testu na przyjaźń" wciąż jest w formie - znane tropy prowadzi do nieoczywistych rozwiązań, z lekkością operuje przystępnym, ale niegłupim humorem i dba o to, by jej bohaterki w każdej, nawet najgłupszej scenie pozostawały ludźmi z krwi i kości.