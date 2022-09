"Rodzie smoka", nie tak zabija się bohaterów. Serial zmienił na gorsze dwie ważne sceny

Do oceny całej sytuacji z naszego, współczesnego punktu widzenia dochodzi zresztą jeszcze jeden element, na który zwrócił uwagę dziennikarz portalu Winter Is Coming. Zdaniem Dana Selcke'ego taki sposób przedstawienia śmierci Lonmoutha ma za zadanie tylko szokować i jest w niebezpieczny sposób bliski realnym zbrodniom przeciwko osobom homoseksualnym w realnym świecie. Tak naprawdę nie dano nam nawet poznać tego bohatera, nie wiemy prawie nic o jego motywacjach i charakterze, oprócz tego, że jest gejem. Co temu akurat autorowi przypomniało istniejący w popkulturze (i wyjątkowo zużyty) trop pt. "Bury Your Gays". Polega on na tym, że homoseksualne postaci są przedstawiane widzom tylko po to, by łatwo się było ich później pozbyć w zastępstwie "trudniejszych" do zabicia bohaterów hetero.