Netflix właśnie wprowadził nową funkcję. Dotyczy horrorów i Halloween

Halloween zbliża się wielkimi krokami. Jedni jak zwykle będą narzekać, że to świętokradztwo, bezeceństwo i w ogóle nie powinno mieć miejsca, a inni cieszyć się z okazji do przebieranek, imprez i oglądania horrorów. Do tej ostatniej grupy należy Netflix. Serwis świętowanie zaczął wcześnie i na platformie już znalazła się specjalna sekcja dla wszystkich fanów opowieści z dreszczykiem.



W netfliksowej sekcji "Na Halloween" znajdziemy horrory - starsze i nowsze, oryginalne produkcje platformy i tytuły na licencji, filmy i seriale. Każdy, kto kiedykolwiek przeglądał bibliotekę opowieści grozy serwisu, wie, że jest tego naprawdę sporo. Dlatego w celu ułatwienia nam wyboru, wszystko zostało pogrupowane w odpowiednie kategorie.