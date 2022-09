Ten film ma energię ks. Kaczkowskiego i to świetna wiadomość. "Johnny" - recenzja

Dołącz do Disney+ z tego linku i zacznij oglądać głośne filmy i seriale.



"Johnny" to nie jest kolejna biografia wielkiego Polaka, który podporządkowuje całe swoje życie, aby walczyć o wyznawane wartości. Martyrologii kojarzonej z podobnymi opowieściami powstającymi w naszym kraju tu nie uświadczymy. Jak na z ducha fatalistyczną historię, przesiąkniętą wręcz obsesją na punkcie śmierci, jest to film wyjątkowo lekki i przyjemny. Znajdziemy w nim humor, optymizm i pogodę ducha, z jakich zasłynął ksiądz Jan Kaczkowski.



Duchownego (Dawid Ogrodnik) poznajemy jako człowieka otwartego i zabawnego. Przy rodzinnym obiedzie rzuca żartami na lewo i prawo, a kiedy trzeba, to przełożonemu odpyskuje i wypomni zamiłowanie do alkoholu. Kiedy dzielnie walczy o stworzenie hospicjum w Pucku, dostaje wyrok śmierci - zdiagnozowano u niego złośliwy nowotwór mózgu. On się jednak nie załamuje, a twórcy cały czas budują jego portret jako człowieka niezłomnego i osobnego - indywidualisty, podążającego własną ścieżką. Pozwalają nam spojrzeć na niego oczami chłopaka, którego w miarę upływu akcji sprowadza na właściwe tory.