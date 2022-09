Dołącz do Disney+ z tego linku i zacznij oglądać głośne filmy i seriale.



Odkąd tylko Amazon przejął MGM, pojawiły się pytania na temat przyszłości Jamesa Bonda. Jak będzie eksploatowany? Co dalej ze słynną serią? W ostatnim czasie niewiele się w tej sprawie oficjalnie działo. Dostaliśmy "Nie czas umierać", pożegnaliśmy Daniela Craiga w roli najsłynniejszego szpiega świata i jeszcze nie poznaliśmy nawet nazwiska jego następcy. Teraz mamy jednak dostać reality show, który powstaje dla Prime Video.



Pomysł na "007 Road to Million" opiera się na tych samych zasadach co cała seria przygód Jamesa Bonda. Przedstawiając ją w skrócie, wygląda to następująco: główny bohater podróżuje po całym globie, aby walczyć z przestępcami, którzy pragną władzy nad światem. Uczestników programu również czekają wycieczki dookoła globu. W ich trakcie będą stawiać czoła fizycznym przeszkodom i odpowiadać na trudne pytania. Stawką nie są jednak losy naszej planety, tylko jak sama nazwa reality show wskazuje - ogromne pieniądze.