I choć niewątpliwie jest to jedna z największych zalet serialu (podkreślę: niepozbawionego licznych wad, takich jak nierówne tempo i mnożenie zbędnych, rozpychających tę opowieść na dziesięć odcinków wątków), największym jego plusem są starania Murphy'ego, by opowiedzieć "coś więcej". I to mimo tego, że nie zawsze mu to wychodzi.



Twórca - w przeciwieństwie do wielu innych, śledzących tego typu zbrodniarzy z nieskrywaną fascynacją - podszedł do historii Dahmera tak, jak podeszliby do niego twórcy true crime. I tak, jak powinni brać ją na warsztat twórcy fabuł - choć zbyt często tego nie robią.



A zatem: zero romantyzowania. Jasne, Murphy uwielbia badać zmarszczki na psychice, jednak nigdy nie stawia diagnoz - rozkłada wachlarz możliwych przyczyn, ale nie mędrkuje. W centrum jego uwagi są cierpienie, człowieczeństwo i nieodgadnione powody złego ukierunkowania mrocznych fantazji. Ponad to, zamiast poświęcać każdy skrawek reżyserskiej uwagi mordercy, Murphy stara się rzucić światło na ofiary i ich bliskich, co w kontekście tak wielu odebranych i poszkodowanych żyć wydaje się więcej niż na miejscu. Zgodnie z obietnicą, możemy też zapoznać się z ogromem systemowych dziur oraz prześledzić całą serię zaniedbań służb. To za ich sprawą Dahmer nie został schwytany przez dłgie lata.



By zrozumieć historię, potrzebujemy zapoznać się z każdą możliwą perspektywą. Potrzebujemy też wrażliwości - tej Murphy'emu nie brakuje.



"Dahmer - Potwór: Historia Jeffreya Dahmera" już na platformie Netflix.



