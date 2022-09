4 powody do miłości, czyli dlaczego "Andor" sprawił, że przeprosiłem się ze "Star Wars"

Dołącz do Disney+ z tego linku i zacznij oglądać głośne filmy i seriale.



Dziękuję, "Andor". Dzięki tobie ja i "Star Wars" znowu jesteśmy ziomkami - nasza trudna relacja nareszcie się ociepliła. Jasne, trochę wyolbrzymiam; miłość do "Gwiezdnych wojen" nigdy we mnie nie zgasła, ale po kilku rozczarowaniach doszedłem do wniosku, że raczej już nie ewoluuje. Nic na to nie poradzę: nie kupiły mnie nowe seriale (o przyczynach tego stanu rzeczy pisałem już kilkakrotnie). Z filmów najbardziej ceniłem sobie nadzwyczajnie polaryzującego fanów "Ostatniego Jedi" Riana Johnsona, choć nie wywołał on we mnie tak wielu nieoczekiwanych emocji, jak - wydawałoby się: niepotrzebny - "Łotr 1".



Wieść o planach na realizację "Andora" początkowo mnie ucieszyła - wyobraziłem sobie bowiem produkcję w podobnym do "Łotra" tonie, poważniejszą i przejmującą. Szanse były spore: w końcu mieli za niego odpowiadać naprawdę kompetentni goście. A jednak doświadczenia z festiwalami cameo i nużącym fanserwisem powoli ten entuzjazm dławiły. Niepotrzebnie.