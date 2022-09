Uratuj film z komunii. W Krakowie pomogą ci przenieść treść VHS-a na komputer

Po boomie na VHS-y w latach 80. i 90. pozostały nam sterty kaset wideo z amatorskimi nagraniami, z którymi nie do końca wiadomo co zrobić. Wyrzucić je żal, ale i odtworzyć już nie ma jak, bo magnetowidy dawno się popsuły i trafiły do śmietnika. Pojawiło się więc wiele miejsc świadczących usługi przegrywania kaset na nowsze nośniki. Zawsze wiąże się to jednak z kosztami. W krakowskiej Artetece zrobicie to sami całkowicie za darmo.