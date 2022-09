Czym dokładnie Robert Lewandowski naraził się części Polaków tym razem? Jak często to bywa w tym roku, poszło o wsparcie dla Ukrainy, choć prawdziwymi powodami są oczywiście ksenofobia i niechęć do innych. Szambo wytrysnęło wprost ze środowisk, które niektórzy nazywają nacjonalistami, inni zaś - nie wierząc, że racjonalnie myślący i empatyczny człowiek byłby do czegoś takiego zdolny - ruskimi onucami i trollami.



Cały hejt ruszył tuż po symbolicznym przekazaniu opaski kapitańskiej reprezentacji Ukrainy, którą Andrij Szewczenko wręczył naszemu zawodnikowi na Stadionie Narodowym w Warszawie. Były trener tamtejszej drużyny podkreślił, że jest to forma podziękowań bezpośrednio dla Roberta Lewandowskiego i Polaków ogółem: "Za wszystko, co dla nas robicie". Szewczenko wyraził też pragnienie, by "Lewy" zabrał opaskę w barwach ukraińskiej flagi na mistrzostwa świata w Katarze.