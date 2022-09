Prawdziwa historia Jeffreya Dahmera. Kim był seryjny morderca z serialu Netfliksa?

Netflix zdaje sobie sprawę, że jego użytkownicy uwielbiają opowieści o seryjnych mordercach. Dlatego co chwilę serwuje nam kolejne seriale o niewyobrażalnych zbrodniach. Na platformie zadebiutował właśnie "Dahmer - Potwór: Historia Jeffreya Dahmera", który doskonale komponuje się z true crime'ami takimi jak: "Rozmowy z mordercą: Taśmy Teda Bundy'ego", "Richard Ramirez: Polowanie na seryjnego mordercę" czy "The Confession Killer", chociaż to produkcja fabularna.



Jeffrey Dahmer ostro pracował na swoje miejsce w panteonie najsłynniejszych seryjnych morderców. Zyskał przydomek "kanibal z Millwaukee", ale nawet on nie oddaje pełnego wymiaru jego zbrodni. Owszem, zajadał się ludzkim mięsem, ale prócz tego był też nekrofilem i gwałcicielem, gustującym w młodych chłopcach. Kiedy w 1991 roku policja weszła do jego mieszkania, znalazła w nim zdjęcia poćwiartowanych zwłok, odciętą głowę w lodówce i inne części ludzkich ciał przechowywane w formalinie.