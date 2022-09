W polskim ujęciu freeganizm często przejawia się tylko zbieraniem jedzenia i to w zasadzie wyłącznie ze śmietników sklepowych. Jestem do tego sceptycznie nastawiona, bo dostrzegam tam kilka "śliskich" tematów. Freeganami w Polsce często zostają osoby, które po prostu chcą mieć jedzenie za darmo. Trochę ich nie obchodzi, co by się z nim stało, gdyby sami go nie zgarnęli. Często wcale też nie mają zamiaru dzielić się z innymi tym, co zebrali. To dla nich alternatywny styl życia, podobnie jak i ja nie są zmuszeni do grzebania w śmieciach przez swoją sytuację, ale uprawiają freeganizm w sposób bardzo egoistyczny. A dla mnie on nie istnieje bez wspólnotowości i wzajemnego dzielenia się znalezionymi rzeczami

mówi Magda Boska Śmietnikoska