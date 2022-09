Amazon przez kilka lat szykował się gigantyczny hit fantasy, a teraz po jego premierze już szykuje się do kolejnych podbojów. Czy "Blade Runner 2099" okaże się lepszym rozwinięciem uniwersum od serialu "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy"? Udział Ridleya Scotta daje nadzieje, ale porażki "Cyberpunk 2077" i "Altered Carbon" powinny nas uczulić.



Przygotowania do serialu rozgrywającego się w uniwersum "Blade Runner" trwają już od zeszłego roku. Początkowo mowa była jednak o spin-offa, a obecne zapowiedzi ze strony Amazona mówią o pełnoprawnym sequelu pt. "Blade Runner 2099". Co jest o tyle istotną informacją, że poboczne projekty mimo wszystko niosą za sobą mniejszy prestiż niż pełnoprawne kontynuacje. To dla Prime Video kolejny po "Władcy Pierścieni" tytuł, który firma szykuje dla globalny hit. Czy tym razem też się uda i bez podobnie negatywnych reakcji ze strony starych fanów?