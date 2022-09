W przeciwieństwie do "Niewidzialnej wojny" Patryka Vegi, "Zołza" nie rości sobie pretensji do bycia poważną opowieścią o zmaganiach niepokornego artysty. Z samego hasła reklamowego filmu dowiemy się, że jest to "ironiczna autobiografia Ilony Łepkowskiej". Scenariusz napisała sama zainteresowana na bazie książki "Idealna rodzina" swojego autorstwa. Jeżeli brzmi to dla was jak przepis na tragedię, to mieliście słuszne instynkty. Już pierwsze zapowiedzi zwiastowały totalną katastrofę, a wyszło jeszcze gorzej.