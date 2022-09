Na kinowe "Gwiezdne wojny" poczekamy do 2025 r. Rycerze Jedi zmierzą się z Avengersami

Disney+ w rekordowo niskiej cenie. Subskrypcję możesz wykupić tutaj - tylko do 19.09.



"Gwiezdne wojny" po wykupieniu praw do tej marki przez Disneya nie radzą sobie tak dobrze, jak należący do tej korporacji Marvel. Tak jak seriale i kinowe spin-offy sagi "Star Wars" wyszły super, tak nowa trylogia filmów, opowiadająca o dalszych losach klanu Skywalkerów, podzieliła fandom i rozczarowała wielu widzów. W rezultacie status rozgrzebanych filmowych projektów brzmi: "to skomplikowane". No i prędko się to nie zmieni.