W "Rodzie smoka" to Cole poprosił księżniczkę, by z nim uciekła, ale ona mu odmówiła i przypomniała o obowiązkach, które ciążą na obojgu (wersja septona). Jednakże wcześniej to ona wyszła z inicjatywą i spróbowała uwieść rycerza (początek wersji Grzyba). W przeciwieństwie jednak do tego, co napisał nadworny błazen Targaryenów, do intymnego zejścia obojga ostatecznie doszło.