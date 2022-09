Najlepsze polskie kino na Polsat Box Go. Oto nagradzane w Gdyni filmy, które musicie obejrzeć

Najważniejszy polski festiwal filmowy co roku wyróżnia część najlepszych produkcji ostatnich miesięcy. Możemy obrażać się na tego typu imprezy i zarzucać im, że regularnie pomijają tytuły, które zasłużyły na uwagę - nie zmienia to jednak faktu, że produkcje docenione w Gdyni w większości przypadków naprawdę zasługują na poświęcony im czas.



Bardzo bogatą ofertą docenionych w poprzednich latach polskich obrazów może poszczycić się Polsat Box Go. Znajdziemy tam przynajmniej kilkanaście nagrodzonych filmów - część z nich to tak zwane pozycje obowiązkowe, które warto nadrobić w pierwszej kolejności.