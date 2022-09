Disney+ w rekordowo niskiej cenie. Subskrypcję możesz wykupić tutaj - tylko do 19.09.



"Ms. Marvel" może doczekać się 2. sezonu. W końcu to jeden z najlepiej ocenianych seriali MCU. Logiczna byłaby więc dalsza eksploatacja muzułmańskiej superbohaterki, która przebojowo wdarła się kilka miesięcy temu do świadomości widzów. Wraz ze sceną po napisach ostatniego odcinka wydawało się jednak, że produkcja Disney+ miała jedynie wprowadzać Kamalę Khan do uniwersum przed nadchodzącym "The Marvels".



O sequelu "Kapitan Marvel" na tę chwilę niewiele wiadomo. W "The Marvels" mamy na pewno zobaczyć znane nam już wcześniej Carol Denvers, Monikę Rambeau i właśnie nastoletnią Kamalę Khan z "Ms. Marvel". Jak gwiazda ostatniej wymienionej produkcji już swego czasu wspominała, ma ona nadzieję, że po filmie powróci do swojej roli w kolejnych odcinkach serialu. Pojawia się coraz więcej przesłanek, że tak właśnie się stanie.