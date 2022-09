Disney+ za 7 złotych. Uwaga, zostały ostatnie godziny promocji

Disney+ w rekordowo niskiej cenie. Subskrypcję możesz wykupić tutaj - tylko do 19.09.



Disney+ Day już za nami. Od 8 września cały świat celebruje istnienie platformy Myszki Miki. W tym roku jest to święto również dla Polaków, bo podczas pierwszej edycji wirtualnego wydarzenia serwis nie był jeszcze u nas dostępny. To zmieniło się minionego czerwca i usługa z miejsca przypadła rodzimym użytkownikom do gustu. Jeśli ktoś jeszcze nie sprawdził dlaczego, teraz będzie miał ku temu znakomitą okazję.



Obchody Disney+ Day w Polsce odbywają się na bogato, gdyż z okazji swojego święta platforma przygotowała dla nowych użytkowników znakomitą promocję. Każdy, kto do tej pory wahał się, czy założyć w serwisie konto, bo "drogo", będzie mógł wykupić do niej dostęp za jedyne 6,99 zł. Kuszące prawda?