"Przeznaczenie: Saga Winx" to niebywale ciekawy przypadek adaptacji popularnego włoskiego serialu animowanego. Aktorski remake odrzucił bowiem przeciętnych widzów, ale trafił do oryginalnych fanów marki. Choć fandom "Klubu Winx" miał serialowi sporo do zarzucenia, to koniec końców ocenił produkcję pozytywnie. Fani-ultrasi zazwyczaj reagują bardzo negatywnie na odbiegające od oryginału i kiepskie jakościowo ekranizacje (nie trzeba przypominać, jakie burze wywołały "Wiedźmin" czy "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy"), więc to dosyć rzadka sytuacja.