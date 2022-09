Najdziwniejsze porno-parodie waszych ukochanych filmów. Tak, one naprawdę istnieją

Nietrudno zauważyć w obu produkcjach pewien trend dotyczący nadawania tytułów. Nie ma co ukrywać - branża pornograficzna nie próbuje tu wykazywać się jakąkolwiek oryginalnością i pomysłowością. Do najczęściej wykorzystywanych schematów należą "Tytuł filmu: A Porn Parody", "Not tytuł filmu XXX Parody", "This Ain't tytuł filmu XXX: This Is A Parody" oraz "Official tytuł filmu Parody". Od czasu do czasu zdarza się nieco bardziej pomysłowe nazewnictwo, ale twórcy dzieł tego typu po prostu wolą jasno i wyraźnie pokazywać, czego widzowie mogą się po danej produkcji spodziewać. Zanim jednak przejdziemy do samej treści, to wymieńmy choć drobny ułamek hollywoodzkich tytułów, które doczekały się swojej własnej porno-parodii: