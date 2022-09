Możesz nie lubić serialowego "Władcy pierścieni", ale jest on ogromnym sukcesem Amazona

Przygotowując ten tekst, sprawdziłem dla formalności najpopularniejsze produkcje Amazona ostatniego miesiąca. Nikogo nie zaskoczy, że to właśnie "Władca pierścieni: Pierścienie Władzy" są najchętniej oglądane na tej platformie. To zjawisko jest globalne i uzupełnia je fakt, że na szczyty popularności serwisu zaczęły wdrapywać się inne produkcje oparte o prozę Tolkiena. I to nie tylko „Władca…”, co do którego jest zgoda, że to świetna seria filmów, ale również „Hobbit”, co do którego ludzie też się zgadzają, że to dzieła marne.