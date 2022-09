Disney+ serwuje nowości. "Andor" ma wielką szansę dźwignąć "Star Wars" z kolan

Skrupulatnie budowane napięcie, zdrady, nowe sojusze - to powinien być chleb powszedni tej produkcji, która w ten sposób wciągnie widzów bez reszty. Lucasfilm nie był do tej pory skory do eksperymentowania z gatunkami w ramach franczyzy, ale dziś jest na to już najwyższy czas. Trzymamy kciuki, by tanie próby zjednania sobie widzów za pomocą wprowadzonych na siłę do opowieści kultowych postaci dobiegł końca. "Andor" musi stać na własnych dwóch nogach. W środę przekonamy się, czy warto było czekać.