Galadriela w jego oczach zawsze była postacią o olbrzymim szlachectwie i mądrości, "najznamienitszą wśród Noldorów, może wyjąwszy samego Feanora". Wyróżniała się nawet wśród elfów wysoką sylwetką i niesamowitą pięknością, a jej bystrość tylko rosła z wiekiem. W późnej publikacji pisarza pt. "The Road Goes Ever On" czytamy dodatkowo, że dzięki swojej sile i zdecydowaniu mogła się mierzyć nie tylko z największymi uczonymi, ale i atletami Eldarów. Była też dumna i pragnąca władzy nad dalekimi otwartymi krainami, ale gdy zaglądała do serc innych, to zawsze robiła to z miłosierdziem.