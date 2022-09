Stwór zabił Durina VI, potomka Durina I Nieśmiertelnego (pierwszego władcy Morii), a rok później jego syna i następcę. To przez niego krasnoludowie musieli uciec ze swojej ojczyzny. Miało to jednak miejsce dopiero w Trzeciej Erze. Tymczasem wiele wskazuje na to, że w serialu Balrog zostanie przebudzony już teraz. Czy w ten sam sposób, co w oryginale? Biorąc pod uwagę fakt, że twórcy zawężają okres tysięcy lat do ramy bieżących wydarzeń, wydaje się to prawdopodobne.