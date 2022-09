Profesor oskarżony o molestowanie sugeruje, że to on jest ofiarą. Co się dzieje na polskich uczelniach?

23 marca rektor UW - Alojzy Nowak - złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. 5 kwietnia Markowski oświadczył w swoich social mediach: "zostałem nakłoniony do złożenia wymówienia w grudniu 2021, nie tylko MIESIĄC PRZED WYDANIEM OPINII komisji, ale nawet PRZED wezwaniem mnie do przesłuchania przez komisję (zlekceważono zasadę prawa, audiatur et altera pars)! Wskutek wymówienia NATYCHMIAST odsunięto mnie od zajęć ze studentami. Takie postępowanie mojego byłego pracodawcy uniemożliwiło mi poznanie zarzutów zawartych w skardze i konkretne odniesienie się do nich. Rozwiązanie umowy nastąpiło z dniem 31 marca wyłącznie ze względu na to, że zgodnie z prawem może być ona rozwiązana tylko z końcem semestru. Nie istnieje możliwość, by osoby mnie skarżące nie wiedziały o odsunięciu mnie od pracy już w grudniu. Poinformowanie gazet nie stanowiło więc formy nacisku na opieszały uniwersytet, lecz środek dalszego i szerszego szkalowania mnie".



Mecenas Karolina Kędziora, prezeska zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, podkreśliła, że po zbadaniu sprawy opinia potwierdziła wiarygodność zarzutów. Czyny Markowskiego zostały nazwane molestowaniem, opisany został też mechanizm działania, którego elementem było wykorzystywanie statusu psychicznego poszkodowanych. "Wiemy, że profesor używał swojej władzy, która wynikała ze sprawowanych przez niego licznych funkcji, by stosować przemoc seksualną".



Teraz, kilka miesięcy później, Markowski prowadzi swój blog - ni to kącik językoznawczy, ni to pamiętnik poszkodowanego. Trudno powiedzieć, by w tej sytuacji opinia publiczna wydała już jakikolwiek wyrok, bowiem zdania wciąż są podzielone, a profesor posiada wielu obrońców. Nie sposób jednak lekceważyć serię niezależnych zeznań osób z różnych szczebli uniwersyteckiej rzeczywistości - tym bardziej, że wynik wewnętrznego śledztwa jest jednoznaczny. Przyznajcie: jest coś surrealistycznego w rzeczywistości, w której w sieci pojawiają się pełne przerażających zeznań reportaże, środowisko UW toczy batalie w komentarzach, a prof. Markowski argumentuje na swoim blogu, że nie mógł przycisnąć ofiary do ściany, bo "w pokoju, w którym odbywały się seminaria, wszystkie ściany są zastawione krzesłami, szafami, tablicą".



Rektor UW, choć oskarżany o dwumiesięczny brak reakcji, milczenie i ciche odsunięcie profesora od obowiązków, wreszcie zareagował stanowczym oświadczeniem, wyrazami solidarności i zgłoszeniem zawiadomienia do prokuratury. Biorąc pod uwagę liczne niedawne afery (o tym niżej) wybuchające w środowisku uniwersyteckim w ostatnim czasie, które zazwyczaj ściągały fale krytyki na władze uczelni, brak szybkiej i jednoznacznej reakcji jest dość zastanawiający. Tak czy owak - na rozwój tej sprawy przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać.