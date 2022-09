Nakręciła film o transpłciowym Jokerze. Wszystkie pokazy zostały anulowane

"The People's Joker" to wariacja na temat bohaterów znanych z kart komiksów DC, nad którą pracowało ponad 200 artystów. W filmie Joker, przez lata otępiający się środkami odurzającymi i poszukujący odpowiedzi na wiele nurtujących go pytań, odkrywa swoją tożsamość płciową. Zmaga się z pierwszą miłością, zbiera grupę współtworzącą nielegalny teatr w Gotham City i staje do walki ze swoim nemezis - zamaskowanym faszystowskim mścicielem.



Brzmi tak odjechanie, że sam chętnie bym to obejrzał. Niestety, być może nigdy nie będę miał takiej możliwości.