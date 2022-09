Gwiazda "Stranger Things" chce, żeby jej postać zginęła w ostatnim sezonie. Śmierć ma być heroiczna

Wkręceni w serial widzowie błyskawicznie ruszyli z giełdą spekulacji na temat śmierci kilku konkretnych bohaterów. Co - swoją drogą - naprawdę przydałoby się "Stranger Things", by zwiększyć poczucie zagrożenia ze strony Vecny i skutecznie podbić stawkę. Wcześniej wszystkie główne postacie wychodziły z kolejnych niebezpieczeństw bez szwanku i tak niestety było (nie licząc pojedynczego wyjątku) również tym razem. A to nie spodobało się dużej części odbiorców.